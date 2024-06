Infiorata di Taurianova, svelato il ricco programma: ci sono anche Gabriel Garko e Giuseppe Garibaldi

StrettoWeb

Fervono i preparativi per la sesta edizione dell’Infiorata di Taurianova. Manca davvero poco alla manifestazione più attesa dell’estate di Taurianova e la Pro Loco “Taurianova nel cuore”, che organizza la kermesse floreale, ha reso noto il ricco programma degli eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, dal 21 al 23 giugno. “Di anno in anno cerchiamo sempre di migliorarci e di far sì che quanti vorranno venire a visitare la nostra Infiorata, non abbiano modo di annoiarsi – ha spiegato il presidente della Pro Loco, Nello Stranges, vero motore della manifestazione – All’arte e alla cultura aggiungiamo lo spettacolo di un certo livello, per offrire alla nostra città solo il meglio”.

Le attività di venerdì 21

Oltre ai 23 bozzetti che impreziosiranno l’intero corso XXIV Maggio, i visitatori avranno modo di ammirare anche artisti di fama internazionale che si esibiranno nel corso delle tre giornate, con i loro spettacoli. Si comincerà venerdì 21, alle 16, in piazza Italia, con la realizzazione del bozzetto dei bambini, mentre alle 17, comincerà il posizionamento dei disegni sul corso, per dare poi ufficialmente l’avvio, alle 18, alla realizzazione dei bozzetti da parte degli infioratori, che proseguirà per tutta la notte. Alle 19.30, in piazza Italia, verrà aperto lo Street food e il percorso della birra (che rimarranno per tutti e tre i giorni) e subito dopo, alle 19.45, sul corso, partirà il dj-set con Teodoro Inzitari e Dj Mbatò. Alle 20.30, verranno accese le luminarie artistiche, posizionate lungo il corso XXIV Maggio e su piazza Italia. Alle 21.30, sul corso, si esibirà il gruppo musicale Essentia Acoustic Trio e a seguire, alle 23, si terrà la Notte Karaoke, a cura di Teodoro Inzitari e Dj Mbatò.

Gli eventi di sabato 22

Sabato 22, alle 10, l’Infiorata sarà aperta ai visitatori, che potranno ammirare il lungo tappeto floreale, composto da 23 quadri, di 6×4 metri ciascuno, per un totale di 672 mq, realizzati dalle più prestigiose associazioni di infioratori d’Italia, da Gerano a Genzano, da Pachino a Camaiore, da Noto a Montefiore dell’Aso e Torricella Sicura, passando per quelle calabresi di Monasterace, Gallico, Palmi, Gioia Tauro e Bovalino, fino all’Accademia di belle arti di Reggio Calabria, coordinati dal direttore artistico Valentina Mammana, artista di fama internazionale, presidente dell’associazione CulturArte di Noto, alla quale da anni viene affidata la direzione artistica dell’Infiorata netina, del Festival europeo delle arti effimere e di numerose manifestazioni di arte effimera che si svolgono nelle più importanti città al mondo.

Valentina Mammana è anche vicepresidente della Cidae (Coordinadora internacional de entidades de alfombristas de arte efimero), l’associazione internazionale delle arti effimere più importante al mondo, con sede in Spagna, della quale l’Infiorata di Taurianova fa parte dall’estate dello scorso anno, che ha definito l’iter per il riconoscimento come Patrimonio immateriale dell’Unesco, dei tappeti floreali e altri materiali naturali realizzati dalle associazioni che raccoglie al suo interno, la cui ufficialità arriverà nei prossimi mesi.

Alle 16, si svolgerà la benedizione dei bozzetti, con il taglio del nastro a cura della madrina e del padrino della manifestazione, ossia l’influencer Noemi Spinetti e il vincitore morale del Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi. Presenti anche diversi rappresentanti istituzionali. Alle 16.30, si terrà il gala lirico “Alla stagion dei fiori”, a cura dell’associazione culturale “Figaro Opera Society”, che vedrà protagonisti il tenore Lorenzo Papasodero e la soprano Katerina Kotsou, accompagnati al pianoforte dal maestro Corrado Valvo.

Alle 18, sempre sul corso, si terrà il laboratorio del maestro ceramista Vincenzo Ferraro, mentre alle 20.30, in villa Fava, i ragazzi della Freedance presenteranno il musical “L’isola che non c’è”. Alle 22.15, lo spettacolo si sposterà in piazza Italia, con le Fontane danzanti di Elisa Dominicis, per poi proseguire alle 23 con musica e food.

L’ultima giornata: cosa ci sarà domenica 23

Domenica 23, si comincerà alle 10, con il “Villaggio bambini in festa”, che prevede truccabimbi, mascotte, animazione, piccoli laboratori artistici, gonfiabili, zucchero filato e pop corn gratuiti per i più piccoli. Alle 16, incontro itinerante con Noemi Spinetti, lungo il corso XXIV Maggio. Alle 16.30, doppio spettacolo con la Mabò Band e Francisco Rojas. Alle 17, arriverà l’ospite d’onore dell’Infiorata, l’attore Gabriel Garko. Alle 18.30, si terrà la seconda parte dello spettacolo della Mabò Band.

Alle 20, spazio alla lettura, con la presentazione dei libri “Elsa” di Angela e Bubba e “Comu diciva me nonnu” di Antonio Castellano, a cura della libreria Frascati, con ospite l’influencer Spinetti. Alle 21, spettacolo col cerchio luminoso di Francisco Rojas e alle 22, in piazza Italia, spettacolo piromusicale a cura della ditta Apocalisse di Siderno. Alle 23.30, si concluderà la magia dell’Infiorata, con lo spallamento da parte dei bambini, che correranno sul tappeto floreale.

