Incidente sull’A2 a Cosenza: auto si ribalta, il bilancio è di 2 feriti

StrettoWeb

Ennesimo incidente sul territorio cosentino: un sinistro è avvenuto sull’Autostrada A2 tra Cosenza Sud e Rogliano in direzione Sud. Coinvolte due auto: nello scontro, uno dei veicoli – una Punto blu – si è ribaltato provocando due feriti. Sul posto sono giunti i soccorsi per prestare le cure del caso. Al momento la carreggiata risulta ancora bloccata, in attesa che i mezzi incidentati vengano rimossi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.