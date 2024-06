Ilaria Salis scrive una lettera a Giorgia Meloni per chiedere di essere trasferita: ha paura

StrettoWeb

Ilaria Salis ha scritto al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell’ambasciata italiana a Budapest per evitare “pericoli per la sua sicurezza”.

Pericoli, si intende, per la sua famiglia e per i cittadini italiani che la assistono. Tutto ciò dopo la rivelazione in Tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista. E’ quanto ha rivelato all’Ansa Roberto Salis, padre dell’italiana imputata in Ungheria e candidata alle europee con Avs.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.