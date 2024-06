Ilaria Salis è arrivata in Italia

StrettoWeb

Sono circa le 19:30 quando dopo diverse ore di viaggio in macchina dall’Ungheria Ilaria Salis arriva davanti alla casa dei suoi genitori in Brianza. “Ilaria è molto stanca e molto provata perché ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subito le torture che sapete tutti, per cui adesso ha bisogno di riposarsi. Finalmente è a casa, con tutte le fatiche che abbiamo fatto per riportarla qua”, è quanto spiega il padre.

Ilaria Salis è stata eletta europarlamentare con l’Alleanza Verdi Sinistra e detenuta per circa 16 mesi a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti politici.

