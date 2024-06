Grave lutto a Lamezia Terme, morto improvvisamente il dott. Vincenzo Russo: “un fulmine a ciel sereno”

StrettoWeb

Lamezia Terme piange la scomparsa prematura del dott. Vincenzo Russo, stimato professionista e uomo per bene, ben voluto da quanti lo hanno conosciuto. Lascia la sua amata moglie, la dott.ssa Giuseppina Rita La Chimia, i cari figli: il maggiore Alberto, con la moglie Francesca e il nipotino Christopher, e il minore Alessandro.

Ci ha lasciato un uomo buono e di altri tempi, pacato e sempre gentile che anche nella dipartita ha dimostrato il suo amore per il prossimo esprimendo il consenso alla donazione degli organi a chi ne avesse bisogno. Persona seria che ha speso la sua vita in modo onesto, dedito al lavoro e all’affetto dei suoi cari.

La giornata di ieri 7 giugno è stata squarciata da un fulmine a ciel sereno, quando è stata resa nota la fatalità che ha colpito la famiglia Russo; sarà difficile colmare l’assenza dell’uomo e del professionista che è stato: marito, padre e nonno premuroso; punto di riferimento per molti che con le sue capacità professionali si è sempre distinto per preparazione, sobrietà e rispetto.

Rivolgiamo un accorato e commosso messaggio di solidarietà in un momento così tragico, in cui ogni parola è povera nel rappresentare i reali sentimenti e ci stringiamo al dolore della sua famiglia.

Vogliamo ricordarlo sereno, come spesso è capitato di incontrarlo in passato nelle calde domeniche mattina di primavera intento a lucidare la sua moto con i figli o a impartire lezioni di calcio all’amato Chistopher.

Il dott. Vincenzo Russo sarà ricordato domenica 9 Giugno alle ore 16.30 presso la Parrocchia della Beata Maria Vergine della Pietà; mentre sarà possibile dargli un ultimo saluto presso la casa mortuaria sita in via Indipendenza a Lamezia.

