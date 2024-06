Giornata mondiale della siccità: importante evento a Messina

StrettoWeb

In occasione della Giornata mondiale della desertificazione e della siccità, lunedì 17 giugno, dalle ore 12 sino alle 18, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca a Messina, sarà possibile ritirare la cartolina celebrativa ed usufruire del servizio di annullo filatelico di Poste Italiane, nell’ambito dell’evento nazionale “Giornata di Studio”, patrocinato dal Comune di Messina e promosso da FIDAF (Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali) e SIGEA-APS (Società Italiana di Geologia Ambientale APS).

La cartolina celebrativa sarà consegnata simbolicamente all’Amministrazione comunale. L’evento gode anche, tra gli altri, dell’Alto Patrocinio del Focal Point Mondiale #UNCCD e dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente.

Sempre lunedì 17 giugno, dalle ore 14.30 sino alle 19, si svolgerà nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca e in contemporanea a Roma, una Giornata di Studio sul 30simo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), alla quale interverranno il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e la presidente di AMAM Loredana Bonasera, che illustreranno le attività poste in essere a Messina per la mitigazione del rischio siccità.

Martedì 18 giugno è prevista l’audizione degli specialisti e dei volontari nella commissione consiliare Ambiente a palazzo Zanca, per approfondire i temi attuali della crisi climatica.

La Giornata della desertificazione e della siccità di quest’anno, celebrata il 17 giugno, si concentrerà sul futuro della gestione del territorio. Ogni secondo, l’equivalente di quattro campi da calcio di terreno sano viene degradato, per un totale di 100 milioni di ettari ogni anno.

Coinvolgere le generazioni presenti e future è più importante che mai per fermare e invertire queste tendenze allarmanti e rispettare gli impegni globali volti a ripristinare 1 miliardo di ettari di terreno degradato entro il 2030. Il tema scelto per la Giornata della desertificazione e della siccità di quest’anno è il seguente: “Uniti per la terra: la nostra eredità. Il nostro futuro”, e si pone l’obiettivo di mobilitare tutte le parti della società a sostegno di una gestione sostenibile del territorio.

Ospitato dal governo della Repubblica federale di Germania, l’evento di commemorazione globale si svolgerà lunedì 17 giugno a Bonn presso la Bundeskunsthalle (sala delle Arti e delle Esposizioni della Repubblica federale di Germania). Riunendo leader provenienti da tutto il mondo, giovani e personalità di spicco del mondo accademico, della società civile, dello sport e dell’intrattenimento, l’evento di osservanza globale metterà in mostra la forte ambizione di essere uniti per la terra, in vista della più grande conferenza delle Nazioni Unite sulla terra e la siccità a Riyadh, in Arabia Saudita, nel dicembre 2024 (UNCCD COP16).

L’evento italiano si avvarrà di prestigiosi interventi tecnico-scientifici con un taglio divulgativo attraverso esperti di ISPRA, INGV, CNR, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, ENEA, FIDAF, CA3C Università di Chieti, di Messina e di Bari, SIGEA-APS, IRSSAT, Conscious Planet e AssoCEA Messina APS. Previsti i CFP per gli Ordini Professionali che hanno patrocinato l’iniziativa oltre che i saluti Istituzionali delle autorità presenti a Messina e a Roma.

