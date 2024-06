Dalla Giordania fino a Tropea: il trattamento estetico “con i pesciolini” che cura la pelle | VIDEO

StrettoWeb

La medicina estetica innovativa ha fatto il giro del mondo per poi fermarsi a Tropea: una nuova attività ha infatti preso vita sulla Costa degli Dei che si dedica alla cura della pelle cittadini e turisti. Ma chiamarlo semplicemente trattamento estetico è riduttivo: dalla Thailandia alla Giordania, dal fiume alla spa, i benefici della “fish pedicure” sono innumerevoli. Come spiega la proprietari alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, i pesciolini “Garra Ruga” aiutano a trattare anche dermatiti e psoriasi. E voi, sareste curiosi di provare?

Dalla Giordania a Tropea, il nuovo trattamento estetico che cura la pelle

