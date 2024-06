Gioia Tauro, il sindaco Scarcella: “no alla ‘ndrangheta, aperta a collaborare con tutti” | INTERVISTA

StrettoWeb

Primi giorni da sindaco di Gioia Tauro per Simona Scarcella, leader di una coalizione con Forza Italia, Udc e Civici. Le preferenze per Scarcella si sono attestate al 54,36% con 4.867 voti mentre la sfidante Russo si è fermata al 45,64% con 4.086 voti. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino ha detto: “inizieremo la nuova avventura dall’ordinaria amministrazione puntando sulla stagione estiva”.

“Ho un approccio molto tecnico anche perchè sono stato 20 anni dipendente di questo ente. Sono aperta alla collaborazione di tutti anche dell’opposizione. Sono il sindaco di tutti, soprattutto di chi non mi ha votato. La ‘ndrangheta? Resti fuori dal comune, da qui a poco incontrerò forze dell’ordine e magistratura”, conclude Scarcella.

