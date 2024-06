Games Day a Messina: giornata dedicata al gioco da tavolo totalmente gratuito

StrettoWeb

Games Day a Messina. Si tratta di una giornata dedicata al gioco da tavolo totalmente gratuito che nasce dalla collaborazione tra Stretto Crea, MessinaCon e il Centro Commerciale Arcieri. Si svolgerà in due giornate ossia il 15 e 16 Giugno dalle ore 11 alle 19 proprio negli spazi del Centro Commerciale. All’evento non solo ci saranno i giochi da tavolo più famosi, ma anche videogiochi e giochi di ruolo dal vivo grazie alle associazioni Role & Roll e Cuore di Drago, partner dell’evento MessinaCon.

“Ma le soprese non finiscono qui! Preparatevi ad essere i protagonisti di avventure mozzafiato con i giochi di ruolo dal vivo, dove potrete diventare eroi in un mondo tutto da scoprire. Non importa l’età o il livello di esperienza, al GamesDay c’è spazio per tutti. Portate i vostri amici, la vostra famiglia, e unitevi a noi per un weekend di pura gioia e divertimento”, affermano gli organizzatori.

