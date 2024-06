G7 Puglia, Meloni: “all’Italia sia riconosciuto ruolo che le spetta”

StrettoWeb

“Sui vertici europei i primi due temi che interessano me e sulla base dei quali farò le mie valutazioni come governo italiano e con gli alleati è che all’Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze dei commissari e che l’Europa comprenda il messaggio arrivato dai cittadini europei”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7. Nella riunione di lunedì a Bruxelles sui tob job “vedremo e “faremo le nostre valutazioni. La proposta spetta al Ppe, quando arriverà nel suo complesso noi faremo le nostre valutazioni”, rimarca Meloni.

“Quello che interessa a me è che all’Italia sia riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze nella formazione della commissione e che l’Europa comprenda il messaggio che è venuto dalle elezioni europee. Non ne abbiamo ancora parlato, ho letto le dichiarazioni di Tajani che sono di buon senso, non è un tema pregiudiziale”, conclude Meloni.

