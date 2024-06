G7, concluso il bilaterale tra Scholz e Lula

StrettoWeb

Si è concluso il colloquio bilaterale tra il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il presidente brasiliano, nonché presidente di turno del G20, Inacio Lula da Silva. Lo riferiscono fonti della presidenza brasiliana. “Olaf Scholz ha espresso solidarietà al popolo brasiliano per le inondazioni del Rio Grande do Sul“, spiegano le fonti, “hanno parlato della situazione politica in Europa e America Latina e dei conflitti a Gaza e in Ucraina. Il presidente Lula ha parlato anche del G20, invitando la Germania all’iniziativa dell’Alleanza Globale contro la Fame e ad altre iniziative e priorità del Brasile, come la riforma delle istituzioni di governance globale”.

I presidenti, inoltre, “hanno parlato dell’accordo tra il Mercosur, l’Unione europea e l’Organizzazione mondiale del commercio“, si apprende.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.