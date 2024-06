G7 Puglia, bilaterale Meloni-Trudeau: “rafforzamento dei rapporti tra Italia e Canada”

StrettoWeb

Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, che assumerà la presidenza del G7 nel 2025, e i due leader – informa sempre una nota di Palazzo Chigi – si sono “soffermati sulle prospettive di rafforzamento delle relazioni bilaterali. A tale proposito, hanno adottato, come concordato in occasione del loro precedente incontro di marzo a Toronto, un piano d’azione per la cooperazione rafforzata tra Italia e Canada. Tale intesa – si legge ancora – riflette l’impegno a collaborare nell’affrontare insieme le sfide globali promuovendo la prosperità sostenibile, la stabilità internazionale e un ordine internazionale basato sulle regole”.

“Tra i settori di cooperazione bilaterale privilegiata si annoverano la sicurezza e la transizione energetica; il cambiamento climatico; il commercio e gli investimenti; la promozione della crescita economica inclusiva e sostenibile; le migrazioni; la sicurezza e la difesa; la ricerca e l’innovazione, con particolare riguardo all’intelligenza artificiale e alla tecnologia quantistica”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.