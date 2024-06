G7 Puglia, bilaterale tra Biden e Meloni: hanno parlato di Ucraina e del sostegno della Cina alla Russia

StrettoWeb

Hanno parlato di Ucraina e del sostegno della Cina alla Russia. Joe Biden e Giorgia Meloni nel bilaterale che hanno avuto a margine del G7 in Puglia. “Meloni è sempre stata molto forte nel sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha detto la fonte, ricordando “l’importante annuncio di ieri” sull’accordo sull’utilizzo degli asset russi.

Nel corso dell’incontro, il presidente ed il premier hanno discusso anche della Cina e del “preoccupante sostegno cinese fornito alla Russia in termini di materiale dual use e di beni per sostenere la base industriale russa”.

