Festa della Repubblica a Reggio Calabria, il Prefetto sul campo di Catona: “che rabbia, la gente si deve indignare”

Questa mattina, in occasione della ricorrenza del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti la Cerimonia dell’Alza Bandiera, seguita dalla benedizione e deposizione della Corona d’alloro, e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, che ha infine rivolto un indirizzo di saluto alle Autorità ed alla cittadinanza intervenuta.

Sono state consegnate, inoltre, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le Medaglie d’Onore per i cittadini italiani deportati nei lager e nei campi di lavoro nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.

Al temine della Cerimonia, è stata inaugurata presso la “Galleria” di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, l’esposizione di alcuni dei lavori sul tema della Costituzione realizzati dai ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia. Alle 19:00, sul lungomare Falcomatà, presso l’Arena dello Stretto, si terrà il concerto dell’Orchestra di fiati del Conservatorio “F. Cilea”, diretta dal prof. A. Manuli.

Il Prefetto: “mi ha fatto rabbia l’incendio del campo di Catona”

Il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, durante le celebrazioni del 2 Giugno, ha detto: “abbiamo bisogno che tutti i cittadini reagiscano di fronte alle prevaricazioni ed alla violenza. Mi ha fatto rabbia l’incendio al campo di Catona perchè è qualcosa di poco sensato. Dobbiamo isolare chi fa questi gesti e lottare tutti i giorni per la libertà“, rimarca il Prefetto.

Il Questore: “sempre al fianco dei cittadini”

Il questore Salvatore La Rosa, ha evidenziato: “oggi celebriamo i valori che sono incarnati nella costituzione. Il nostro è un impegno chiaro al fianco dei cittadini per tutelarmi ed aiutarli”.

Comune e Città Metropolitana presenti alla tradizionale cerimonia al Monumento ai Caduti



Comune e Città Metropolitana hanno preso parte alla tradizionale cerimonia per la Festa della Repubblica, svoltasi, come ogni 2 giugno, presso il Monumento ai Caduti sul Lungomare di Reggio Calabria. Ancora una volta, dunque, i due Enti hanno voluto sottolineare l’alto valore civico di un anniversario che richiama l’impegno della comunità al servizio del Paese in nome della democrazia, della libertà e della Costituzione italiana. Forte, poi, il richiamo alla pace ed all’unione fra i popoli in un momento in cui il mondo è scosso da numerosi conflitti.

Nel corso della cerimonia, il prefetto Clara Vaccaro, alla presenza delle più alte autorità politiche, militari, religiose e civili del territorio, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e lanciato un monito contro l’indifferenza invitando la popolazione a reagire dopo l’attentato incendiario al campo di calcio di Catona. Si è proceduto, quindi, all’attribuzione delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Il vicesindaco Paolo Brunetti, infine, insieme al prefetto Vaccaro, ha consegnato le medaglie d’onore ai familiari di alcuni internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Come ogni anno vengono premiati delle personalità che hanno servito lo Stato con dedizione e determinazione:

Pasquale Gullì

Cavaliere Davide Barbieri, primo Luogotenente della Marina Militare

Cavaliere Massimo Bovalino, vice brigadiere della Guardia di Finanza

Cavaliere Sabato Cennamo, sostituto commissario, coordinatore della Polizia di Stato in Quiescenza dal 1° Luglio 2022

Cavaliere Domenico Cicco, luogotenente cariche speciali della Guardia di Finanza a riposo

Cavaliere Paolo Critelli, funzionario del Ministero dell’Interno in servizio presso la Prefettura di Reggio

Cavaliere Giuseppe Focà, appuntato scenlto qualifica speciale della Gdf,

Cavaliere dott. Francesco Principato, dirigente medico ospedaliero presso l’Azienda sanitaria locale di Biella.

Insigniti alla Memoria

Angelo Aldarese

Salvatore D’Agostino

Giuseppe Gallo

