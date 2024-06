Festa della Repubblica, Mancuso: “simbolo dell’unità nazionale”

StrettoWeb

“Il 2 giugno segnala a tutti i livelli istituzionali, politici, economici, sociali e culturali l’importanza di potenziare l’unità nazionale attorno ai simboli della Repubblica e ai valori costituzionali. Ma in questa fase geopolitica internazionale, con una drammatica guerra in corsa in Ucraina e l’irrisolto e sanguinoso conflitto mediorientale, è fondamentale che il Paese e l’Europa affrontino uniti le sfide della pace nel mondo”. E’ quanto dichiara Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale calabrese e Candidato per la Lega all’Europarlamento nella circoscrizione meridionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.