La favola di Oleg, senzatetto bielorusso che vive su una panchina a Reggio Calabria: finalmente potrà tornare a casa

“Oleg fra non molto ci lascerà, la sua panchina dove vive da anni ci sembrerà triste senza di lui. Abbiamo rintracciato la sua famiglia d’origine ,si sono sentiti e lo aspettano con gioia. Non avevano più notizie da tanti anni. In concerto con l’ambasciata e l’ufficio preposto della Questura stiamo lavorando attivamente per coronare questo sogno. Sarebbe una bella fine di favola”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook dal Consolato Bielorussia Calabria e Sicilia relativamente alla storia di Oleg che a breve lascerà Reggio Calabria.

