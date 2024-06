Europee, Vannacci vota a Viareggio

StrettoWeb

Il generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee con la Lega, ha votato nel seggio della scuola Lambruschini a Viareggio. All’uscita, ha risposto ai cronisti dicendo: “mi aspetto dei target molto ambiziosi, poi vedremo. Siamo sulla rampa, pronti al lancio. Qualora ci fosse luce verde ci lanciamo”. Vannacci ha poi spiegato che “le uniche volte” che non ha votato è stato quando era “all’estero e non era possibile perché ero in missione o da qualche parte dove non era consentito poter usufruire del diritto di voto”.

“Mi auguro – ha concluso – che tutti cittadini facciano il proprio dovere, c’è anche il tempo che ci aiuta, non è troppo bello. Votare è il dovere di tutti i cittadini, chi non vota poi non si lamenti per come vanno le cose, perché ha deciso di delegare a qualcun altro tutte le decisioni che lo riguardano in prima persona”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.