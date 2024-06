Europee, Vannacci: “Putin non è peggio di Stalin, negoziare pace”

StrettoWeb

“Certamente Putin non è peggio di Stalin. Quindi vale la pena negoziare la pace“. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, candidato della Lega, alla chiusura della campagna a Roma. “Io sono a mio agio ovunque. Non possono non stare a mio agio nella città eterna, città bellissima. Io candidato autonomo nella Lega, perché credo agli ideali a cui si ispira. Quindi non mi sento un outsider. Ma manterrò la mia identità, perché ci tengo”, rimarca Vannacci.

“I governatori non mi gradiscono? Domanda da fare ai governatori, non a me”, conclude Vannacci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.