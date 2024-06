Europee, Schlein chiude la campagna del Pd: “governo sta solo prendendo in giro cittadini”

StrettoWeb

“Sono tante le sfide che non si possono più risolvere nei confini nazionali: c’è la crisi economica, la crisi pandemica, il ritorno delle guerre quella climatica. Questo spaventa le persone. Ma la missione più alta delle politica è guidare queste trasformazioni per evitare che le subiscano sempre i soliti, le fasce più esposte, più fragili delle nostre popolazioni”. Così Elly Schlein, parlando a Padova ad un evento per la fine della campagna per le Europee, e per il ricordo di Enrico Berlinguer a 40 anni dalla morte.

“È ancora questo – ha sottolineato – che guida il nostro impegno per l’Europa che vogliamo. Un’Europa più sociale, che ci aiuti a difendere la sanità pubblica, dai tagli che sta facendo questa destra, a difendere la scuola pubblica, come prima leva di emancipazione, sociale, un’Europa del lavoro, quella che ha approvato una direttiva sul salario minimo, mentre noi in Italia stiamo raccogliendo le firme per un salario minimo, perché sotto i 9 euro l’ora è sfruttamento”.

Schlein ricorda Berlinguer: “Questione morale ancora presente”

“Berlinguer dimostrava che si può essere popolare senza essere populisti. Vicino alle persone, vicino a chi fa più fatica. Come ha scritto Giuseppe Fiori nella sua biografia, lo sentivano vicino, non scisso dalla realtà. Un tempo, il suo, così simile al nostro, con troppe ingiustizie e con una questione morale ancora presente”, rimarca la leader Dem.

Schlein: “Governo sta solo prendendo in giro cittadini”

“C’è una gigantesca questione sociale e salariale, una vera emergenza di questo paese e i provvedimenti di quest’ultima settimana del governo, scatole vuote, decreti fuffa non fanno che prendere in giro i cittadini e le cittadine”, ha detto Elly Schlein a Padova per la chiusura della campagna elettorale del Pd. Da lì ha attaccato la maggioranza: “sono al governo da un anno e mezzo e hanno dimostrato la totale incapacità di affrontare la questione sociale e salariale di questo Paese”.

