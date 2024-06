Europee, Schlein: “Draghi autorevole, ma noi votiamo Schmit”

StrettoWeb

“Mario Draghi è una figura molto autorevole, ma c’è la questione dello spitzenkandidat che esprime un concetto a cui sono molto legata. Io sono una federalista europea convinta, l’idea è che chi vota una famiglia europea sa che sta votando alla commissione europea un candidato, e per noi è Nicolas Schmit”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso del videoforum di Repubblica dedicato alle elezioni europee.

“Io trovo molto preoccupante l’apertura di Von der Leyen ad alleanze allargate alle forze nazionaliste di destra – ha aggiunto – per questo sono volata il 4 maggio a Berlino per firmare un impegno solenne per dire mai alleanze con forze nazionaliste”.

