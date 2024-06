Europee, Schlein: “dare segnale al governo”

StrettoWeb

“No, l’asticella porta iella, l’obiettivo è quello di portare più persone possibile, quello che a noi interessa è la partecipazione al voto, un voto cruciale per definire l’Europa che vogliamo e anche il nostro Paese, invito le persone a supportarci per dare un volto nuovo all’Europa e per dare un segnale a questo governo che in un anno e mezzo ha fatto delle politiche che hanno compromesso i diritti e sta anche negando l’emergenza climatica”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a Mattino Cinque, rispondendo alla domanda se abbia fissato un’asticella per il risultato del suo partito.

