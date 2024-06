Europee, l’orgoglio di Calabrese: “Fratelli d’Italia primo partito, grazie”

StrettoWeb

“Fratelli d’Italia è il primo partito eletto in questa competizione elettorale che ci porta in Europa. Ringrazio di cuore tutti i sostenitori per l’enorme e strepitoso consenso ricevuto, un risultato che rappresenta il voto di fiducia al nostro leader Giorgia Meloni che, in questi mesi difficilissimi al Governo d’Italia, ha dimostrato competenza e determinazione nell’affrontare e risolvere le tante problematiche ereditate dai governi precedenti”. Così in una nota Giovanni Calabrese, che ringrazia commentando il risultato delle elezioni europee.

“Il dato odierno è fiducia e certezza, quelle che i calabresi hanno riposto alla classe dirigente del partito guidato dalla nostra leader calabrese Wanda Ferro riuscendo con i circoli provinciali a conquistare la stima di tutti i calabresi, dimostrando che il lavoro quotidiano e il confronto ripagano sempre. Non posso non esprimere soddisfazione e ringrazio, con emozione e orgoglio, tutta la Locride, in particolare la mia città Locri, per il risultato ottenuto, segno tangibile e solido di un territorio che crede fortemente in questo partito e che con Fratelli d’Italia vuole continuare a migliorare e crescere”.

“La Locride, con risultati positivi in quasi tutto il comprensorio, ha dichiarato di credere fortemente in questo partito con cui si è avviato negli ultimi anni un progetto politico serio e concreto per lo sviluppo sociale, economico e culturale della nostra terra che non può essere considerata più periferia, ma fulcro di azioni positive che porteranno le comunità a vivere con dignità e diritti garantiti. Esempio concreto la mia città che negli anni ha vissuto un cambiamento radicale, confidando in uomini e donne che hanno creduto nel cambiamento perché il nostro progetto politico fonda le basi sulle azioni concrete, sulla coerenza e sullo spirito di squadra; i cittadini lo hanno riconosciuto in questi anni dimostrandoci la fiducia con il loro voto e la loro quotidiana collaborazione nell’amministrare insieme”.

“Continueremo a lavorare insieme e ogni giorno grazie ai nostri neo parlamentari eletti, tra tutti il nostro amico Denis Nesci che con oltre 70 mila voti di preferenza (30 mila in Calabria) continuerà a rappresentare la Calabria e Fratelli d’Italia in Europa! Sono molte le sfide che abbiamo intrapreso e le problematiche che abbiamo affrontato cercando soluzioni per i nostri territori, partendo dal problema sanità che oggi vive sicuramente una condizione diversa ma che merita interventi più efficaci per arrivare alla normalità e garantire il diritto alla salute a tutti”.

“Oggi è un giorno di vittoria e soddisfazioni e questo consenso incredibile ci porta ad assumere sempre più impegno e responsabilità a cui non ci siamo mai sottratti. Servono conferme e certezze per il nostro Paese e Fratelli d’Italia si configura come punto di riferimento per rinnovare le politiche d’intervento e prendere decisioni importanti. Lo faremo sempre insieme, lo faremo per la nostra Calabria, lo faremo per chi crede nell’Europa e gli italiani hanno dimostrato che Fratelli d’Italia potrà essere determinante per il cambiamento!”.

“Giungano i miei complimenti a tutto il centro destra e a tutti i parlamentari eletti, all’ottimo esito degli altri candidati di Fratelli D’Italia, a Luciana De Francesco che se pur non eletta, ha ottenuto un risultato soddisfacente dimostrazione dell’ottimo lavoro che sta facendo in Consiglio regionale e i miei complimenti e l’augurio di un buon lavoro all’amica e collega di Giunta Giusi Princi. Continuiamo a lavorare perché questo traguardo lo abbiamo ottenuto impegnandoci e portando segni tangibili di miglioramento e crescita per il nostro Sud. Siamo stati credibili e la gente crede in noi. Avanti Locri, Locride e Calabria. Siamo in Europa e diremo la nostra”.

