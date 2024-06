StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore a Napoli. I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno infatti denunciato a piede libero una ragazza 24enne, scrutatrice in un seggio elettorale della cittadina, per aver abbandonato all’improvviso lo stesso seggio ieri sera. I motivi? Perché “pagano poco”.

La donna non è più tornata e ha inizialmente fornito giustificazioni senza fondamento. Poi ha ammesso di non voler tornare perché la paga da scrutatrice era troppo bassa. Le operazioni di voto non hanno comunque subito criticità o rallentamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.