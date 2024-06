Europee: il Movimento 5 Stelle primo in provincia di Cosenza

StrettoWeb

Il Movimento 5 Stelle a fasi alterne: nonostante il partito dei pentastellati sia crollato addirittura sotto il 10% nel consenso generale nazionale, Giuseppe Conte può dirsi soddisfatto dei risultati che sono stati raggiunti nelle regioni del Sud. Il Movimento, infatti, è risultato il più votato nella provincia di Cosenza: pass per Strasburgo, dunque, per l’ex Presidente Inps Pasquale Tridico che fa il boom di consensi con oltre 30mila preferenze in Calabria.

A dare il premio di consolazione al Movimento 5 Stelle – secondo i dati, ancora in aggiornamento, di Eligendo – c’è Cosenza con quasi il 20% di preferenze, Corigliano-Rossano dove la soglia del consenso va oltre il 28%; primo partito anche a Rende con 21,30% e Montalto Uffugo dove sfiora il 28%.

