Europee, Michele Santoro in Calabria

StrettoWeb

Si avvicina al termine il giro d’Italia di Michele Santoro che, prima della chiusura della campagna elettorale prevista in centro Italia, farà tappa al Sud in Calabria, nelle città di Cosenza e Lamezia Terme, per la lista Pace Terra Dignità promossa insieme a Raniero La Valle.

Due gli appuntamenti calabri in previsione nella giornata del 6 giugno: a Cosenza alle ore 17.30, in Piazza XI Settembre, con Ilaria Leonardis, Maurizio Acerbo, Piernicola Pedicini e Rosaria Scarpulla e poi a Lamezia Terme alle ore 20.30, in Corso Giovanni Nicotera, con Ilaria Leonardis e Piernicola Pedicini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.