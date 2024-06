StrettoWeb

In totale i candidati alle Europee sono 15.749 e le liste registrate per le elezioni sono complessivamente 569. Lo riferisce l’Ansa citando fonti dell’Eurocamera. Sono stati invece circa sessantamila i volontari dispiegati dal Parlamento europeo, con la collaborazione di scuole, istituzioni, Ong, personalità, per sensibilizzare la popolazione del continente contro l’astensionismo.

Si tratta del doppio del totale dei volontari delle scorsa tornata elettorale, nel 2019.

