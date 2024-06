Europee: giovedì comizi finali di Cateno De Luca a Taormina e Messina

StrettoWeb

Giovedì 6 giugno saranno due gli appuntamenti cruciali per il leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà, Cateno De Luca, che concluderà il suo tour elettorale a bordo del Camper della Libertà nelle città di Taormina e Messina, prima della tappa finale in programma il 7 a Caltagirone.

Il primo comizio si terrà a Taormina, la città che De Luca amministra come sindaco da un anno. L’appuntamento è fissato per le 20:00 in Piazza Duomo, dove De Luca illustrerà il progetto politico Libertà. Subito dopo, De Luca si sposterà a Messina, dove è atteso per le 21:30, sempre in Piazza Duomo.

