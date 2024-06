Europee, Giannetta (FI): “﻿con la vittoria di Giusi Princi vince la Calabria”

StrettoWeb

“I calabresi hanno scelto con un voto plebiscitario di farsi rappresentare in Europa dalla vice Presidente della Regione. Il risultato di questa competizione evidenzia nettamente il consenso dei calabresi sull’azione di governo regionale. E la volontà di consegnare al Parlamento europeo la migliore rappresentazione del modello di buon governo che, con Roberto Occhiuto, la Calabria sta interpretando“. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Grazie al lavoro straordinario messo in campo dalla squadra di Forza Italia, coordinata da Francesco Cannizzaro, fatta di persone che hanno messo anima e corpo in queste settimane intense di campagna, Forza Italia ha dimostrato, ancora una volta, di essere un partito forte, in Calabria fortissimo, capace anche di attrarre le anime moderate che altrove non si sono riconosciute. Abbiamo raggiunto un risultato storico, che ci riempie di gioia e di soddisfazione. Mandiamo in Europa una donna le cui qualità umane e professionali sono indiscusse e sono sicuro che sarà già a lavoro per la Calabria e per i calabresi”.

