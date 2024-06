Europee, Fratoianni: “l’Alleanza Verdi – Sinistra sarà la sorpresa di queste elezioni”

StrettoWeb

“Saremo la sorpresa di questo appuntamento elettorale, perché Alleanza Verdi Sinistra rappresenta con le proprie liste e con i propri candidati una proposta politica credibile, perché ha avuto parole nette sulle questioni cruciali con cui si misurano i cittadini, e perché ha costruito liste in grado di indicare un manifesto politico dell’Europa che vogliamo e di quella che non vogliamo”. Così in una nota Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Non vogliamo l’Europa degli Orban, vogliamo un’Europa dei diritti per tutti e tutte. Non vogliamo l’Europa della guerra, vogliamo l’Europa della pace. Vogliamo l’Europa della giustizia sociale”, rimarca Fratoianni.

“E andremo in Europa – prosegue l’esponente rossoverde – per costruirla in questa direzione, perchè la destra e i nazionalisti ci preparano un futuro fatto di diseguaglianze, crisi climatica e guerre. C’è un modo per difendersi – conclude Fratoianni – e mandare al diavolo chi vuole distruggere il futuro dell’Europa perché non è il tempo dei ‘ma anche’ o dei ‘se’. Serve il coraggio di osare”.

