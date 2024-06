Europee, Fico e de Raho a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale del M5S

StrettoWeb

Domani a Piazza Camagna, alle ore 18:30, il gruppo territoriale M5S di Reggio Calabria in occasione del termine della campagna elettorale per le elezioni europee presenta il capolista per il Sud Pasquale Tridico.

Interverranno l’ex Presidente della Camera Roberto Fico, il coordinatore provinciale, Giuseppe Auddino, il coordinatore regionale e deputato della Repubblica Italiana Anna Laura Orrico e l’onorevole Cafiero De Raho. Durante la manifestazione interverrà il Presidente del M5S Giuseppe Conte in collegamento video.

