Europee, De Luca: “Messina rappresenta il cuore del nostro progetto di Libertà”

“Messina rappresenta il cuore del nostro progetto di Libertà, un percorso iniziato tra la gente e per la gente“, è quanto afferma Cateno De Luca. “Modello di un percorso amministrativo che ha ridato un nuovo volto alla città. Qui abbiamo dimostrato che un’alternativa è possibile, amministrando con determinazione e coraggio. Ora vi chiediamo di continuare a sostenere il cambiamento“, rimarca De Luca.

“Appuntamento a Caltagirone, dove chiuderemo la nostra campagna elettorale per ribadire il nostro impegno per la Libertà e per il futuro della Sicilia. Grazie Messina per questa accoglienza così calorosa“, conclude De Luca.

