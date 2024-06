Europee, De Luca a Caltagirone: “hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti” | FOTO

StrettoWeb

E’ stata una lunga e dura campagna elettorale per le elezioni europee per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. Il sindaco di Taormina ha radunato tutti i dirigenti, simpatizzanti e militanti di Sud chiama Nord a Caltagirone per l’ultimo comizio.

“È stata una campagna elettorale entusiasmante, unica, emozionante. Hanno provato a fermarci in tutti i modi ma non ci sono riusciti. Questa piazza è l’emblema della nostra energia, della nostra passione, della nostra determinazione. Non smettete di sognare, facciamolo insieme. Noi siamo gli unici anti sistema. Viva la Libertà”, conclude De Luca.

