Europee, Conte: “Von der Leyen deludente. Draghi? Prematuro parlarne”

StrettoWeb

“Ragionare di candidati alla Commissione europea è prematuro“, afferma Giuseppe Conte a proposito della possibilità che a guidarla sia Mario Draghi. Quanto all’attuale presidente, Ursula von der Leyen, il leader del M5S, sempre nel videoforum di Repubblica, spiega che “io non l’ho proposta e non so se sul piatto all’indomani delle elezioni ci sarà la sua candidatura”. “È stata deludente un pò nell’ultimo periodo”, aggiunge per poi ribadire che “i nostri voti andranno a chi sposerà una prospettiva di pace”.

“Non faccio previsioni ma potremmo essere determinanti nella definizione della prossima Commissione europea”, conclude l’ex premier.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.