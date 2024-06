Europee, Calenda: “Salvini si deve dimettere”

StrettoWeb

“Abbiamo al governo una persona pericolosa per l’Italia, per i nostri rapporti internazionali, una persona che non ha consapevolezza del suo ruolo e dice solo quello che gli fa comodo. Per questo Salvini si deve dimettere”. Lo afferma Carlo Calenda, ospite del videoforum di Repubblica, commentando le frasi del leader leghista al presidente francese Emmanuel Macron.

Secondo il leader di Azione, ora c’è da capire cosa farà la premier Giorgia Meloni: “non può anteporre il proprio alleato di governo al suo ruolo istituzionale. Stiamo perdendo l’uso delle misure nelle parole, se il vicepremier insulta il presidente francese apre una crisi con la Francia”, conclude Calenda.

