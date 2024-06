Esami al Centro Danza Ilaria Dima a Montalto: un palcoscenico di talento e passione

StrettoWeb

Il Centro Danza Ilaria Dima ha recentemente celebrato il suo 37esimo esame di fine anno accademico, un evento che ha visto i giovani danzatori esibirsi sotto l’occhio esperto di Alessandra Celentano, figura di spicco nel mondo della danza, per il settore classico e la Maestra Mia Molinari per il settore Moderno ballerina e coreografa di chiara fama internazionale.

Le giornate di esami sono state un’occasione per gli studenti di dimostrare il duro lavoro e la dedizione impiegati durante l’anno. Ogni passo, ogni movimento, era carico di emozione e precisione, riflettendo l’alta qualità dell’insegnamento ricevuto al centro diretto da Ilaria Dima.

Alessandra Celentano, nota per il suo ruolo di giudice in programmi televisivi di danza e per la sua carriera professionale di ballerina e coreografa, ha portato la sua esperienza e il suo occhio critico per valutare le performance degli allievi. La sua presenza ha aggiunto un valore inestimabile all’esperienza degli studenti, offrendo loro non solo una valutazione, ma anche consigli e incoraggiamenti per il loro futuro artistico.

La maestra Mia Molinari durante l’esame ha dato consigli importanti per la crescita artistica e non solo dei nostri ragazzi, oltre alla sua immensa professionalità ha dimostrato di avere un cuore grande durante l’esame del nostro ballerino Alessio Rende. Il Centro Danza Ilaria Dima è rinomato per la sua capacità di forgiare talenti nel campo della danza classica e moderna, e gli esami di fine anno sono una testimonianza del livello di eccellenza raggiunto dalla scuola.

Gli studenti, guidati dalla direzione artistica di Ilaria Dima, hanno avuto l’opportunità di crescere in un ambiente che promuove la passione per la danza e l’eccellenza tecnica. Quest’anno, l’evento ha assunto un significato ancora più profondo, poiché ha rappresentato non solo la conclusione di un altro anno accademico, ma anche la celebrazione della resilienza e della forza che studenti e insegnanti hanno dimostrato in tempi sfidanti.

Con la conclusione degli esami, il Centro Danza Ilaria Dima si prepara ora per un nuovo anno, ricco di promesse e aspettative, con la certezza che continuerà a essere una fucina di talenti e una casa per tutti coloro che vedono nella danza non solo un’arte, ma un modo di vivere.

“Siamo estremamente felici”, conferma con grande soddisfazione il direttore organizzativo Antonio De Luca. “In questi anni ad esaminare i ragazzi sono stati professionisti indiscussi: Tersicore, Radu Ciucä, Claudia Zaccari, Steve La Chance, Mia Molinari, Dino Verga, Raffaele Paganini, Alessandra Celentano, Anbeta Toromani e tantissimi altri maestri”. Prossimo appuntamento importante previsto per il 26 giugno con il saggio sempre attesissimo.

