Elezioni Francia, le intenzioni di voto: lepenisti in testa, boom della Sinistra, Macron indietro

Piena campagna elettorale in Francia in vista delle elezioni legislative del 30 giugno (primo turno) ed il 7 luglio (secondo turno). Secondo i sondaggi la destra del Rassemblement National è al 34% seguita dall’unione delle Sinistre data al 29%. Il partito del presidente Macron è al 22%.

Macron, nell’atto di scioglimento dell’Assemblea Nazionale, ha detto: “è una decisione grave, pesante, ma è soprattutto un atto di fiducia. Fiducia in voi, miei cari connazionali, nella capacità del popolo francese di fare la scelta più giusta per sé e per le generazioni future. Fiducia nella nostra democrazia”.

