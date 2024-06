Elezioni Europee, Giusi Princi vota a Mannoli: grande emozione al seggio | FOTO

StrettoWeb

Giusi Princi può diventare tra poche ore il primo europarlamentare della storia di Reggio Calabria: l’unico precedente è quello di Umberto Pirilli, che però è di Gioia Tauro quindi rappresentava la Provincia reggina con particolare riferimento alla Piana. Giusi, invece, vive a Reggio città dov’è cresciuta: nata sulle colline di Reggio, precisamente a Mannoli, a pochi chilometri dalla città e dalla nota località turistica di Gambarie, conserva ancora lì la sua residenza e oggi s’è recata alle urne per votare alle 12:30 presso l’ex plesso delle scuole elementari.

E’ stato un momento molto emozionante, perchè a Mannoli tutti la conoscono e l’hanno vista crescere: in tanti l’hanno attesa fuori dal seggio per abbracciarla, stringerle la mano e augurarle un caloroso in bocca al lupo per lo spoglio della notte, che attendono con ansia. Tanti i cittadini visibilmente emozionati. A Santo Stefano in Aspromonte l’affluenza alle urne alle ore 12:00 era già del 23%, uno dei dati più alti di tutto il Centro/Sud: evidentemente il piccolo paese sulle colline di Reggio ha tutta l’intenzione di spingere con forza la sua “figlia” all’europarlamento.

