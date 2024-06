Comunali in Sicilia: al via lo spoglio nei 37 comuni al voto, 10 in provincia di Messina | LIVE

StrettoWeb

Al via lo spoglio nei 37 comuni al voto in Sicilia, 10 in provincia di Messina. In 8 centri si è votato con il sistema proporzionale mentre nei restanti 29 il sistema di attribuzione dei seggi è maggioritario. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

Per la provincia di Palermo sono interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale i comuni di: Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde.

Per la provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta.

Per il Nisseno: Caltanissetta, Gela e Sommatino.

Per la provincia di Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.

Per Messina: Brolo, Condrò, Falcone, Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora.

Per la provincia di Siracusa il solo comune di Pachino.

Per la provincia di Trapani i comuni di: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi. Nessun comune al voto nelle province di Enna e Ragusa.

AGGIORNAMENTI I primi dati di Caltanissetta A Caltanissetta Walter Tesauroin vantaggio con il 42%, seguono Roberto Gambino (33%), Annalisa Petitto (19%).

