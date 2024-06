Elezioni Comunali Sicilia, ecco i NOMI di tutti i sindaci eletti e quelli al ballottaggio

StrettoWeb

Spoglio terminato nei 37 comuni al voto in Sicilia, 10 in provincia di Messina. In 8 centri si è votato con il sistema proporzionale mentre nei restanti 29 il sistema di attribuzione dei seggi è maggioritario. Alcune città andranno al ballottaggio tra 15 giorni. Vediamo nello specifico quanto successo nella giornata di ieri. Al ballottaggio andranno le città di Caltanissetta, Gela e Pachino.

Agrigento

Alessandria della Rocca: Salvatore Mangione; Caltabellotta: Biagio Marciante; Campobello di Licata: Vito Terrana; Naro: Milco Dalacchi; Racalmuto: Calogero Bongiorno; Santa Elisabetta: Liborio Gaziano.

Caltanissetta

Caltanissetta: ballottaggio Walter Tesauro e Annalisa Petitto; Gela: ballottaggio tra Rita Cosentino e Terenziano Di Stefano; Mazzarino: Mimmo Faraci.

Catania

Aci Castello: Carmelo Scandurra; Motta Sant’Anastasia: Antonio Bellia; Ragalna: Nino Caruso; Zafferana Etnea: Salvatore Russo.

Messina

Brolo: Pippo Laccoto; Condrò: Pietro Giuseppe Catanese ; Falcone: Carmelo Paratore; Forza D’Agrò: Bruno Miliadò; Leni: Ireneo Giardinello; Longi: Calogero Lazzara; Mandanici: Armando Carpo ; Oliveri: Francesco Iarrera; Spadafora: Lillo Pistone ; Rometta: Nino Cirino.

Palermo

Bagheria: Filippo Tripoli; Bompietro: Calogero D’Anna; Borgetto: Francesco Davì; Cinisi: Vera Abbate; Corleone: Walter Rà; Monreale: Alberto Arcidiacono; Palazzo Adriano: Nicolò Granà (candidato unico); Roccamena: Pippo Palmeri; San Mauro Castelverde: Giuseppe Minutilla.

Siracusa

Pachino: ballottaggio fra Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.

Trapani

Castelvetrano: Giovanni Lentini; Mazara del Vallo: Salvatore Quinci; Salaparuta: Michele Antonino Saitta; Salemi: Vito Scalisi.

