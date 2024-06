Che ci fa Ed Westwick in Calabria? Il Chuck Bass di Gossip Girl e la foto in spiaggia

StrettoWeb

Si chiama Ed Westwick, anzi per la precisione Edward Jack Peter Westwick. Per tutti, però, è… Chuck Bass di Gossip Girl. L’attore britannico, uno dei protagonisti della serie di successo americana, è in Calabria. Lui stesso ha pubblicato, sui profili personali social (su Instagram un seguito di quasi 11 milioni di followes), un’immagine direttamente da una spiaggia calabrese, con lo sfondo del mare e degli aquiloni da kite surf: “Italian Sundays”, ha scritto, accompagnato da un cuore.

Ma cosa ci fa Ed Westwick in Calabria? Il personaggio inglese è uno degli attori di Sandokan, la serie tv con Can Yaman che si sta girando proprio in Calabria. La foto pubblicata, ovviamente, ha scatenato le reazioni dei fan, soprattutto quelli italiani e calabresi, desiderosi di “beccare” – magari anche per qualche secondo – il proprio idolo. E così nei commenti è partita la “caccia” all’attore: “ma dove si trova di preciso?”, si chiedono guardando il mare e i kite sullo sfondo. Occorre precisare che, oltre a Lamezia, le riprese sono state effettuate in diverse località costiere della Calabria.

