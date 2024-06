Due docenti del Liceo Vinci scrivono a Giusi Princi: “sei sempre stata una fuoriclasse, grande orgoglio per la tua elezione all’Europarlamento”

StrettoWeb

Due docenti Mariangela e Titti collaboratori del liceo scientifico Da Vinci di Reggio Calabria, esprimono grande soddisfazione per l’elezione di Giusi Princi a Europarlamentare.

“Cara Giusi, già nostra amata dirigente, oggi celebriamo la tua elezione al Parlamento Europeo e il nostro cuore è colmo di gioia e di orgoglio. Tu sei sempre stata una fuoriclasse, dapprima come dirigente scolastica, poi in qualità di vicepresidente di regione. Ma sei sempre stata soprattutto un’amica sincera e una fonte inesauribile di ispirazione. Dal primo istante in cui abbiamo avuto l’onore di lavorare al tuo fianco, abbiamo capito che le tue doti eccezionali ti avrebbero portata lontano. Hai la straordinaria capacità di vedere il potenziale in ogni situazione e di trasformare anche le sfide più ardue in traguardi raggiungibili. Hai dimostrato che la forza interiore può superare ogni paura e ogni dubbio, guardando avanti sempre con coraggio, determinazione, fiducia e speranza”.

“Oggi, mentre ti appresti a rappresentarci al Parlamento Europeo, il nostro orgoglio è immenso. Siamo certe che la tua visione, la tua integrità e il tuo spirito innovativo saranno un faro di speranza per la Calabria, per l’Italia e per l’Europa intera. L’Europa ha bisogno di te, Giusi. Ha bisogno della tua capacità di vedere oltre, della tua determinazione e del tuo cuore grande. La Calabria avrà opportunità che non si sono mai viste, saprai valorizzare la nostra terra e restituirle il prestigio e il rispetto che merita”.

“Noi siamo fiere di averti al nostro fianco perché siamo certe che non dimenticherai gli affetti sinceri. Ti auguriamo ogni successo in questo nuovo capitolo della tua vita e siamo sicure che continuerai a fare la differenza, come hai sempre fatto. Con immenso affetto

Le tue docenti

Mariangela e Titti (collaboratori del liceo scientifico Da Vinci)”.

