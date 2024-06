Autostrada Playoff, la Domotek imbocca l’A3: reggini promossi, basta il 1° set contro Grottaglie!

StrettoWeb

All’appuntamento con la storia la Domotek Volley imbocca lo svincolo giusto, quello che porta all’autostrada della promozione. I reggini di coach Polimeni ottengono la promozione in Serie A3! È servita la seconda fase ai reggini, dopo le due sconfitte maturate contro Grottaglie e Campobasso nella prima parte dei Playoff che ha visto i molisani completare il double campionato-Coppa Italia e ottenere la promozione.

Il secondo pass per la Serie A3 lo staccano invece capitan Laganà e compagni. In virtù del successo per 3-0 contro Taviano, che ha annullato il match point promozione dei pugliesi in caso di vittoria, i reggini hanno salutato il PalaCalafiore con la prima vittoria stagionale partendo alla volta di Grottaglie con un’occasione d’oro per le mani: serviva solo un set per ottenere la certezza della promozione diretta. Ed è arrivato.

Il primo parziale di gioco al PalaCampitelli di Grottaglie si è chiuso 25-27 per i reggini che, dopo aver inseguito nelle fasi finali e aver rischiato anche di lasciare il set ai padroni di casa, hanno messo in piedi una grande rimonta finalizzata con un missile di capitan Laganà che Fiore (Grottaglie) non è riuscito a tenere in campo. Festa grande per i reggini che coronano una stagione perfetta con una regular season fatta di sole vittorie e che ai Playoff non poteva che chiudersi con un meritato lieto fine!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.