Così il lungomare di Reggio Calabria è diventato il chilometro più degradato e abbandonato d’Italia: che tristezza in pieno centro | FOTO

Degrado e abbandono sono ormai due aspetti che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti a Reggio Calabria. Ultimamente la città è presa d’assalto da tanti turisti che grazie ai collegamenti aerei di Ryanair vengono a visitare le bellezze della città carichi di entusiasmo e aspettative. Purtroppo, pero, una volta in città si trovano a fare i conti con la sporcizia, con le strade tappezzate da voragini, con le aiuole del lungomare completamente abbandonate come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo.

Nelle foto si nota come il lungomare, il chilometro più bello d’Italia come lo definì d’Annunzio, sia completamente abbandonato: non c’è cura del verde nelle aiuole, sono presenti totem bruciati, le bici del bike sharing tanto promosse sono sparite da tutti i punti di noleggio in città e sono rimaste solo le colonnine che occupano inutilmente spazi pubblici.

Una situazione quindi davvero surreale quella che salta agli occhi di chiunque arrivi in città e si trova il chilometro più bello d’Italia, come il chilometro più abbandonato d’Italia.

