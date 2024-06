Cosenza, semina il panico per strada armato di coltello: arrestato

StrettoWeb

Minacciava i passanti armato di un grosso coltello mentre vagava per le strade della città: è accaduto a Cosenza dove un giovane di 22 anni, già noto alle Forze dell’Ordine per alcuni procedimenti penali, è stato arrestato. L’episodio risale ai giorni scorsi: una chiamata al numero unico d’emergenza ha segnalato ai militari la presenza del giovane, in evidente stato di alterazione, che brandiva un coltello mentre seminava il caos per strada.

La volante della Polizia ha subito raggiunto il quartiere indicato e ha intercettato il 22enne, il quale aveva già fatto sparire l’oggetto tagliente. Il responsabile, accerchiato, ha dato in escandescenza inveendo anche contro gli agenti. A seguito di alcuni attimi concitati, è stato dunque fermato ed arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria che lo ha sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

