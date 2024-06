Cosenza, gli annunci di Guarascio e Ursino: “riscattato Tutino, ma Viali non è più il nostro allenatore”

StrettoWeb

Due notizie bomba, nel giro di pochi minuti. Il Cosenza riscatta Tutino ma non continua il rapporto con mister Viali. Lo hanno comunicato Guarascio e Ursino nella conferenza stampa odierna. Prima la parola al Presidente: “vi devo dare una bella notizia, condivisa un po’ con tutti: abbiamo riscattato il nostro Gennaro Tutino. Questo ovviamente è un investimento importante già fatto l’anno scorso e che vogliamo mantenere. Le componenti hanno spinto talmente tanto affinché questo si verificasse”.

“Ringrazio pubblicamente il Direttore Gemmi, per la condivisione di questi due anni”, aggiunge. E poi afferma: “nella stagione conclusa da poco, è inutile nasconderlo, abbiamo avuto qualche criticità. Già in passato abbiamo avviato percorsi nuovi, questo che stiamo per cominciare ci dovrebbe portare in situazioni diverse. Con Ursino l’innamoramento sta andando avanti da 3 anni, la colpa di questi ritardi è sua”, ride “Delvecchio è un giovane ma di quelli che ha voglia ed esperienza”.

Ursino: “mi volevo riposare, ma…”

Poi prende la parola il nuovo DG Ursino. “Mi volevo riposare. Anche quest’anno però il solito pressing e questa volta ci sono caduto, con entusiasmo. Ogni volta che sono venuto qui i tifosi mi hanno fatto sempre una grande accoglienza. Io e Gennaro ce la metteremo tutto affinché questa città possa ottenere dei risultati importanti, che è la cosa principale. Nella mia gestione è importante la correttezza e la sincerità. Nel calcio la prima cosa è la salvezza, poi i playoff e poi non lo so…”.

Poi l’altro annuncio: “vi volevo comunicare che l’allenatore non è più Viali. Il nostro Presidente gli ha offerto due anni di contratto, era quanto lui voleva, ma lui ha detto di ‘no’, che non era motivato. Però bisogna dare atto alla società, che ha fatto di tutto per confermarlo. Sul nuovo allenatore non siamo impreparati, stiamo vedendo il profilo giusto. Ora non bisogna avere fretta”.

Delvecchio: “sono pronto e orgoglioso”

Parola anche al DS Delvecchio. “Anche io sarò sempre sincero e coerente. Ringrazio il Verona e oggi Guarascio. Darò tutto me stesso, so che è una opportunità importante. Per me è una tra le piazze più importanti di Serie B. Sono orgoglioso e pronto, non mi poteva capitare cosa migliore. Lavoriamo già da una settimana, lo faremo ancora giorno e notte”.

