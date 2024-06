Cosenza pronta ad accogliere Cesare Butini, Allenatore della Nazionale di Nuoto

StrettoWeb

Con grande entusiasmo, la città bruzia annuncia la partecipazione dell’illustre Allenatore Nazionale di Nuoto, Cesare Butini, al prestigioso Meeting Città di Cosenza. L’evento si terrà giovedì prossimo, ore 19, presso la rinomata piscina olimpionica di Cosenza, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di nuoto e sport.

L’allenatore Butini, noto per il suo impegno e la sua dedizione nello sviluppo del talento natatorio italiano, sarà presente per supportare gli atleti in questa importante competizione. La sua presenza è un segno tangibile dell’importanza che il Meeting di Cosenza ha acquisito nel panorama natatorio nazionale.

Il meeting vedrà la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento rappresenta un’occasione unica per assistere alle performance di alcuni dei migliori talenti del nuoto italiano e per celebrare lo sport in una delle sue espressioni più pure e competitive. “Vi aspettiamo numerosi per tifare insieme i nostri campioni!”. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’organizzazione all’indirizzo email info@spazioaqa.it.

