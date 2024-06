Cosenza, presentato il nuovo nuovo tecnico Massimiliano Alvini: “ecco l’obiettivo della squadra”

StrettoWeb

Grande accoglienza a Cosenza per Massimiliano Alvini, nuovo allenatore dei lupi. Durante una conferenza stampa con al fianco il dg Ursino ed il Ds Delvecchio, l’allenatore ex Spezia e Cremonese, è stato chiaro: “darò tutto me stesso per soddisfare la dirigenza ed i tifosi. Vedere questa sala stampa così piena fa veramente piacere. Abbiamo le idee molto chiare su quello che vogliamo fare sul mercato. C’è un rapporto di chiarezza con i direttori. Darò il massimo per questa importante città”.

“Obiettivo? il primo è quello di mantenere la categoria. Tutino? E’ un calciatore importante che vorrei allenare. Staff? Montagnoli come secondo, Bonacci come collaboratore tecnico e Giuntoli come preparatore atletico”, evidenzia Alvini.

La soddisfazione di Delvecchio

“Alvini è un grande tecnico che ha voglia di allenare e sente che questa è la sua opportunità. No ha esitato un attimo ad accettare questa sfida”, è quanto ha affermato il direttore sportivo Delvecchio.

