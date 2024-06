Cosenza-Gemmi, è addio: il DS va a Empoli. Anche quest’anno Guarascio riparte da zero

StrettoWeb

Roberto Gemmi è pronto a diventare il nuovo Direttore Sportivo dell’Empoli. L’ormai ex dirigente del Cosenza sbarca in Serie A, dove fa il suo esordio in questo ruolo dopo la gavetta in Calabria. I rumors, sempre più insistenti nelle ultime ore, saranno probabilmente ufficializzati a breve. Soltanto qualche settimana fa si pensava però che le strade con i rossoblu potessero proseguire, anche per continuare un percorso che aveva visto la “riconciliazione” con Viali, autore della seconda salvezza consecutiva con la società bruzia.

Ma se negli ultimi anni si è sempre ripartiti da zero sul fronte allenatore, nonostante le salvezza con Bisoli e appunto Viali, questa volta si riparte da zero con il Direttore Sportivo. Ancora una volta, dunque, nessuna continuità per il Presidente Guarascio, costretto a resettare. Non è avvenuto l’incontro tra il patron e il dirigente, quello che avrebbe dovuto fissare i paletti per la nuova stagione, all’insegna appunto della continuità. L’immobilismo di Guarascio ha dunque cambiato gli scenari e ora il Cosenza sarà costretto a guardarsi altrove. Nella speranza, per i tifosi, che questo non significhi ennesima rivoluzione. Qualche settimana fa il Presidente ha promesso che si ripartirà da Tutino.

