A Corigliano-Rossano Fratelli d’Italia “ha acceso la fiamma che diventerà incendio”

“Concluse formalmente tutte le operazioni elettorali, sento di dover ringraziare tutti gli elettori che, con un autentico voto di opinione, hanno voluto riporre fiducia nella mia persona, nella mia storia familiare e nel contributo che oggi ritengo di poter offrire con impegno e chiarezza, insieme a Pasqualina Straface ed a tutto il gruppo unitario dei nove consiglieri di opposizione consiliare, al fondamentale ruolo di controllo e di proposta demandatoci dalla Città”.

È quanto dichiara il neo consigliere comunale Guglielmo Caputo, unico eletto per la lista Fratelli d’Italia, cogliendo l’occasione per complimentarsi ed augurare buon lavoro al riconfermato Sindaco Flavio Stasi ed a tutti i consiglieri eletti.

“Al netto dei risultati inequivocabili ma anche di tutto quanto già detto e ribadito nel corso della veloce ed intensa campagna elettorale terminata nei giorni scorsi, vi è una riflessione più politica che mi preme condividere, soprattutto rispetto all’elettorato storico del centro destra che per decenni non ha esitato a fare e confermare precisi indirizzi di governo: abbiamo finalmente riacceso una fiamma che sono sicuro faremo diventare un incendio“.

“Perché c’era da tempo e c’è ancor più necessità oggi di posizioni più chiare e nette di ieri rispetto all’azione di governo e della stessa opposizione; di assunzioni di responsabilità nette soprattutto rispetto alla visione di sviluppo della nostra Città. Così come c’era e c’è, nei cittadini, l’esigenza di indentificarsi e di farsi rappresentare da classi dirigenti ed amministrative a tutti i livelli che siano capaci di interpretare e tradure istanze ed ambizioni troppo spesso disattese, in decisioni, in azione, in indirizzi ed in posizioni trasparenti ed inequivocabili, di distinzione motivata rispetto alla maggioranza ed all’Esecutivo”.

“È su questo percorso, con questo metodo e con questa concezione dell’azione politica e di partito che mi sono confrontato in campagna elettorale rivolgendomi a tutti, condividendo questo impegno in particolare con la consigliera comunale uscente e candidata con me in Fratelli d’Italia Adele Olivo, alla quale rivolgo analogo ringraziamento per la passione e dedizione dimostrate fino alla fine e che mi auguro possa continuare ad esprimere per il futuro attraverso l’iniziativa e la vitalità del nostro partito, a servizio della nostra visione di Città”.

“Così come già ribadito sia dalla consigliera regionale e comunale Pasqualina Straface sia da tutto il gruppo consiliare nei giorni scorsi, nel rispetto dei ruoli democratici assegnatici dai cittadini, svolgeremo il nostro ruolo dai banchi dell’opposizione, in modo analitico, costruttivo e propositivo, ma senza vuoti, senza silenzi, senza latitanze, senza omissioni e soprattutto senza fare sconti di nessun tipo, esigendo sin da subito che si cambi registro e pagina sulla garanzia di massima trasparenza amministrativa, nell’interesse generale”.

