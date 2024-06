Corigliano-Rossano è pronta per l’esecutivo Stasi: proclamato ufficialmente il Primo Cittadino

StrettoWeb

Corigliano-Rossano è finalmente pronta ai prossimi 5 anni di Amministrazione Comunale sotto la guida del sindaco Flavio Stasi. Questa mattina, alle ore 10 a Palazzo Bianchi, si è svolta la cerimonia di proclamazione del giovane sindaco, riconfermato alle amministrative dell’8 e 9 giugno, che darà il via alla formazione della nuova giunta comunale. Un momento di celebrazione, dunque, ma anche un punto di partenza che ha reso effettivo l’esecutivo scelto a gran voce dal popolo. Stasi, infatti, ha superato l’altra candidata a sindaco, Pasqualina Straface, con oltre il 60% del consenso popolare.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura, volti già noti ma anche tanti giovani, a sottolineare la dinamicità e il “nuovo” che, si spera per la terza città della Calabria, porteranno una ventata innovativa per tutta la comunità “Oggi è un giorno di festa – ha detto Stasi -. “Abbiamo già chiara l’idea di Città fra venti, trenta, quarant’anni: l’abbiamo impostata con le progettazioni e con i grandi progetti, adesso va concretizzata con le pianificazioni, chiaramente continuando ad intercettare finanziamenti per migliorare la condizione della nostra comunità”.

